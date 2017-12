SPIEGEL DAILY nimmt Sie mit auf eine kulturelle Zeitreise. Von Montag bis Freitag. Von den Sechzigern bis zu den Nullerjahren. Was wir sahen, was wir lasen, was wir hörten. Kurz: Was uns bewegte - am 20. Dezember 1987.

Was wir hörten: "I Need Love" von LL Cool J

Ende der Achtziger, selbst Anfang der Neunziger geht es im Hip-Hop noch sehr streng zu - die Szene definiert sich vor allem über Street Credibility.

LL Cool J wird später über diese Jahre sagen: "Solange du die Regeln beachtest, die irgendjemand aufgestellt hat, lieben sie dich." Er aber bricht Regeln, als erster Rapper rappt er 1987 über die Liebe, mehr noch: Er macht aus "I Need Love" eine Hip-Hop-Schnulze - und einen Chart-Erfolg.