Jasmin Tabatabai spielt die Kommissarin Mina Amiri in der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin", macht melancholischen Jazz - und äußert sich gerne politisch. Im 2010 erschienenen Buch "Rosenjahre" erzählt sie von ihren Kindheitserinnerungen an den Iran, wo sie aufwuchs, bis sie zwölf war. Deutsch, Englisch und Persisch spricht sie fließend. Doch im Interview mit SPIEGEL DAILY sind Worte nicht erlaubt: Sie darf ausschließlich in Emojis antworten.