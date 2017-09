Mit 16 wurde Bill Kaulitz als Sänger von Tokio Hotel zum Superstar. Er tourte um die Welt, verdrehte Jungs und Mädchen den Kopf, seine Wohnung wurde von Stalkerinnen belagert.

Heute lebt er in L.A., modelt, geht viel aus - und hat im Frühling mit Tokio Hotel das neue Album "Dream Machine" herausgebracht.

Auf einem Zwischenstop in Berlin erwischen wir ihn per WhatsApp am Handy. Er hat nicht viel Zeit, aber tippen muss er ohnehin nicht viel: Auf unsere Fragen darf er nur mit Emojis antworten.