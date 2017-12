Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Deutschlands Ökonomie wächst viel stärker als erwartet. Das Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Wachstumsprognose für 2018 von 2 auf 2,6 Prozent erhöht. Auch ist die Anzahl der Beschäftigten auf Rekordkurs: Bis 2019 werden 45,2 Millionen Menschen in Lohn und Brot sein. Derzeit sind es 44,3 Millionen.

Die Bauindustrie brummt, der Export boomt, der Konsum soll kräftig steigen. Kurz: Die deutsche Ökonomie laufe mit "Volldampf", sagen die Experten.