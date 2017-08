Worauf sollten sie achten? Wie man seinem Publikum gerecht wird, ohne sich zu unterwerfen. Unter denen, die das nicht können, gibt es einen, der kann es ganz besonders nicht. Sein Name klingt, als habe Loriot ihn erfunden, und er mimt einen Talkmaster, als habe Helmut Dietl ihn erschaffen. Hubertus Meyer-Burckhardt ("NDR-Talkshow") brüllt seinen Gästen die Fragen ins Gesicht, gibt den Sätzen mit Handkantenschlägen die Bedeutung, die sie nicht haben, und schafft es, jede rhetorische Figur Schmidts zu versemmeln.

Am meisten unter ihm leidet die Co-Moderatorin der NDR-Talkshow, Barbara Schöneberger , die notgedrungen über jedes Witzchen lachen muss. Man möchte sie befreien aus dieser Gesellschaft, weil sie in ihren anderen Sendungen alles in Schmidtscher Direktheit wegzumoderieren versteht, besonders wenn sie jedes Jahr wieder im Mai gegen Mitternacht im Regen auf der Reeperbahn steht und die deutschen ESC–Sängerinnen via Satellit tröstet, die irgendwo in Stockholm, Kiew oder Baku blass lächelnd am Tiefpunkt ihrer Karriere stehen.

Wenn sich irgend jemand im deutschen Fernsehen trauen sollte, sich wieder an eine Late-Night-Show zu wagen, sollte er Barbara Schöneberger mit Jörg Thadeusz verkuppeln. Beiden zusammen kann man zutrauen, uns wieder jeden Abend beschwingt und mit dem Tag versöhnt ins Bett zu schicken.

Als Harald Schmidt vor zehn Jahren Alice Schwarzer den Ludwig-Börne-Preis überreichen durfte, fand er die passenden Worte über sich selbst, selbstverständlich ohne sich zu erwähnen."Bigger than life" nenne man in den USA Leute, die mehr sind als große Schauspieler oder große Sportler: Alice Schwarzer sei "größer als der Feminismus in Deutschland".

Und Schmidt schob ein Zitat Börnes hinterher, das in sein Herz blicken lässt, jenseits von Zynismus, diesseits von Größe: "Eines ist, was nützt: die Klarheit. Eines ist, was besteht: das Recht. Eines ist, was besänftigt: die Liebe."