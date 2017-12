Nur zehn Jahre nach der verheerenden Weltwirtschaftskrise warnen Experten vor einem neuerlichen Kollaps des Kapitalsystems. Das Zentralinstitut der Notenbanken in aller Welt, die "Bank für Internationale Zahlungsausgleich" (BIZ), analysiert in einem neuen Bericht die gefährlichen ökonomischen Schieflagen, die an die Situation kurz vor dem Wirtschaftscrash von 2008 erinnern.

Damals hatten US-Banken ihren Kunden jahrelang faule Immobilienkredite gewährt. Als die Hauspreise ab 2004 stagnierten, platzte die Blase. Betroffen waren zunächst amerikanische Finanzinstitute: Die Investmentbank Lehman Brothers musste Insolvenz anmelden. Dann erfasste die Krise die Weltökonomie. In Deutschland musste die Bundesregierung die Banken mit einem 500-Milliarden-Kredit stützen.