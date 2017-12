Viele Menschen überkommt beim Blick in den Kalender die Panik: In gut zwei Wochen ist Weihnachten , und ich habe noch kein einziges Geschenk. Kleiner Trost: Das geht den meisten so.

Laut der Fachzeitschrift "w&v" beginnen 57 Prozent der Deutschen erst eine Woche vor dem Heiligen Abend mit Weihnachtseinkäufen, sechs Prozent sogar erst einen Tag vor dem Fest. Da wünscht man sich, zu den 34 Prozent zu gehören, die das ganze Jahr über schon nach Geschenken Ausschau halten.

Diese Ausgeschlafenen, meistens sind es Frauen, winken schon während des Korsikaurlaubs im Juli den Strandverkäufer her, weil der so tolle Weihnachtsgeschenke dabei hat ("super Handtuch für Ines"). Oder notieren sich jeden leisen Hinweis auf einen Wunsch der Eltern oder des pubertierenden Patenkindes als "Geschenke"-Notiz im Smartphone.

Und die anderen? Auch die Chaos-Fraktion unter den Schenkungswilligen muss nicht verzweifeln. Noch ist Zeit. Hier sind die besten Stressvermeidungs-Tipps.

Ich habe null Geschenkideen -