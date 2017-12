Weihnachten ist gerade erst vorbei und schon droht wieder Krach. Noch vor Beginn der offiziellen GroKo -Sondierungen streiten sich Union und SPD um die künftige Verteidigungsstrategie. In einer heute lancierten Beschlussvorlage fordert die CSU eine milliardenschwere Modernisierung der Bundeswehr.

Beim Etat will sich die Partei "am Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts" (BIP) orientieren. Auf diese Summe hatten sich die Mitgliedstaaten des Verteidigungsbündnisses schon 2014 geeinigt. Dennoch investiert die Bundesrepublik jährlich bislang nur 1,2 Prozent des BIP in die Verteidigung, rund 35 Milliarden Euro.