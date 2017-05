Deniz Yücel begab sich an einem kalten Februartag auf die Polizeistation in Istanbul, um in einem Strafverfahren auszusagen, das die Behörden wenige Wochen zuvor gegen ihn eröffnet hatten. Kurz darauf wurde der Türkei-Korrespondent der Tageszeitung "Welt" in Untersuchungshaft gesperrt. Er soll, so lautet der Vorwurf der Regierung, Terrorpropaganda verbreitet haben.



Inzwischen ist der Sommer in Istanbul angebrochen. Die Menschen sitzen im T-Shirt in den Cafés und Kneipen am Bosporus. Yücel befindet sich noch immer im Gefängnis. Und mit ihm etwa 50.000 weitere Menschen, die unter Präsident Recep Tayyip Erdogan seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli 2016 als vermeintliche Staatsfeinde verhaftet wurden.

Wer sind die Gefangenen?

Worte können so gefährlich sein wie eine Bombe, hat Erdogan einmal gesagt. Nach diesem Prinzip verfährt er bei der Verfolgung seiner Gegner. Unter den 50.000 Menschen, die die Regierung im vergangenen Dreivierteljahr hat festnehmen lassen, sind einige Tausend Soldaten, deren Beteiligung am Aufstand Gerichte gerade klären. Es sitzen jedoch noch sehr viel mehr Akademiker, Journalisten, Oppositionspolitiker in türkischen Gefängnissen.

Zu ihnen gehören neben Deniz Yücel unter anderem: