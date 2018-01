Mit 40 Jahren machen sich Männer normalerweise ganz grundsätzliche Gedanken. Über Haarausfall (jetzt schon?). Über den Job (noch mal was anderes machen?). Über die Altersvorsorge (reicht die Rente?). Über die Lebensziele (war das schon alles?).

Thomas Edward Patrick, genannt "Tom", Brady hat noch alle Haare, einen gut bezahlten Job, genügend Geld für einen schönen Lebensabend sowieso.

Der Football-Star muss sich bis zum 4. Februar nur über eine Frage Gedanken machen: Wie er den Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles gewinnt.

Mit 40 - für Sportprofis geradezu ein biblisches Alter - steht der Quarterback der New England Patriots wieder einmal im Endspiel. Und das in einer Sportart, in der testosterongetriebene 150-Kilo-Kühlschränke nichts anderes vorhaben, als ihn in den Boden zu rammen, wie er selbst sagt.

Tom Brady hat viele Facetten: Mann der Rekorde, Spätstarter, Comeback Kid, All-American-Boy. Hier sind sie:

Rekordhalter mit Kratzern

Brady ist seit 2000 in der NFL, er spielte