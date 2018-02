Am Sonntag schaut die Sportwelt nach Minneapolis. Im 52. Super Bowl treffen die New England Patriots auf die Philadelphia Eagles.

Das Endspiel um die US-Meisterschaft im American Football ist aber längst mehr als nur ein Sportereignis.



Ein Feiertag, der keiner ist - welche Bedeutung hat der Super Bowl?

Seit 1967 wird der Kampf um die Meisterschaft in der National Football League (NFL) im Super Bowl entschieden, der sich zum größten Einzelsportereignis der Welt entwickelt hat. Allein in den USA schalten mehr als 100 Millionen TV-Zuschauer ein, wenn das Endspiel im American Football übertragen wird.

Ein einziger 30-sekündiger Werbespot während der Übertragung kostet mehr als fünf Millionen US-Dollar. Nur an Thanksgiving wird in den Vereinigten Staaten mehr Essen konsumiert als am "Super Bowl Sunday", der zwar offiziell kein Feiertag ist, aber traditionell so zelebriert wird.

Nach Schätzungen verzehren die Amerikaner während des Spiels 13.000 Tonnen Kartoffelchips, fast vier Tonnen