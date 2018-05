Alles ist anders, wenn man kleine Kinder hat. Der Alltag, die Freizeit, das ganze Leben. Und natürlich auch der Urlaub. Städtereise nach London, Trekkingtrip im Himalaja, Wellnesstage mit romantischem Candlelight-Dinner – vergessen Sie's für die nächsten zehn Jahre.

Die gute Nachricht: Es kann trotzdem Spaß machen. Wer mit Kindern verreist, darf allerdings nicht den Fehler begehen, alles so ähnlich machen zu wollen wie bisher: Wir fahren nach London, aber gucken mit der Fünfjährigen das Wachsfigurenkabinett an. Wir reisen in den Himalaja, es gibt ja auch einfache Touren, die der siebenjährige Sven-Ole sicher packt. Das ist die Falle. Urlaub mit Kindern heißt: Die Kinder spielen die Hauptrolle. Nur wer sich auf diesen Gedanken einlässt, wird auch selbst Gefallen daran finden.

Erst mal: Was mögen Kinder am liebsten?

Wenn sie noch klein sind, verbringen sie am liebsten viel Zeit mit ihren Eltern. Endlich muss die Mama mal nicht ins Büro, endlich kann man mit dem Papa spielen, ohne dass es