In einer norwegischen Gemeinde mit nur 2000 Einwohnern ermittelt die Polizei aktuell in mehr als 150 Fällen von sexuellem Missbrauch.

Offenbar wurden dort über Jahrzehnte Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt bagatellisiert und verschwiegen.



Kapitel eins: das Mädchen

Das Mädchen wächst in einem winzigen Dorf auf, das im nördlichsten Norwegen liegt, nördlich noch vom Polarkreis. Später wird das Mädchen begreifen, wie schwer es ist, das Dorf zu verlassen, aber immer schon ist klar, wie schwer es zu erreichen ist.



45 Minuten braucht die Fähre bis in die nächstgrößere Stadt.



Tysfjord heißt die Gemeinde. Im Wasser schwimmen an manchen Tagen Orcas. Am Himmel leuchten manchmal Polarlichter. Wegen der Orcas und der Polarlichter kommen manchmal Touristen. Aber es sind nicht besonders viele, sodass das örtliche Hotel irgendwann aus der Not eine Tugend macht und damit wirbt, so klein zu sein, dass individueller Service garantiert sei.