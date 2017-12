Man könnte sagen: Wenn die Raketen zischen, die Glocken läuten und man sich gegenseitig in die Arme fällt, ist es nicht so wichtig, ob zum Anstoßen nun Rotkäppchensekt, Prosecco Spumante oder Moët-Chandon-Champagner im Glas ist. Hauptsache, es sprudelt.

Stimmt ja auch. Es wäre deshalb nicht sehr schlau, den teuersten Schaumwein im Moment des Jahreswechsels anzubieten. Aber zum Trinken gibt es an Silvester noch viele weitere Gelegenheiten. Und bei denen kommt es durchaus darauf an, das passende Getränk zu wählen. Dabei ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten.

Sekt, Prosecco, Champagner - was ist eigentlich der Unterschied?

Alle sind sie Schaumweine - aber in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Qualitätsstufen. Am häufigsten trifft man auf industriell hergestellten Sekt. Mumm, Henkel trocken, Faber - all die Sorten, die im Supermarktregal stehen. Er entsteht aus Tafelweinen verschiedener europäischer Herkunft. In großen Tanks wird er mit Kohlensäure versetzt.

Geschm