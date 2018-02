Der Frühling steht vor der Tür, die Fastenzeit beginnt - und damit auch die Zeit des schlechten Gewissens. Sollte man jetzt nicht endlich etwas gegen die Kilos tun, gegen die man schon seit Jahren erfolglos kämpft?

Frauenzeitschriften jubeln von der "Frühlings-Traumfigur", die es umgehend zu erlangen gilt (bevor in wenigen Monaten dann die "Bikinifigur" gefragt ist). Fernsehköche raten zu kohlehydratarmen Diäten, bei denen man trotzdem nicht hungern muss, angeblich.

Die Kollegin fastet schon seit einer Woche und fühlt sich irrsinnig glücklich dabei (bevor sie in drei Wochen dann wieder ihr derzeitiges Gewicht erreichen wird). Und das Schlimmste: Ein Blick in den Spiegel beweist, dass tatsächlich dringender Handlungsbedarf besteht.

Also was tun, wenn die letzten zehn Diäten nichts gebracht haben und der Blick des Partners strenger wird? Immer mehr Menschen in Deutschland rücken dem Problem und den Problemzonen mit radikaleren Mitteln zu Leibe: mit Schlankheits-OPs.

Ärzte und