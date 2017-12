Seit Helmut Schmidt tot ist, raucht in Talkshows niemand mehr, Großraumbüros sind nikotinfrei, in vielen Bundesländern sogar Kneipen und Restaurants. Nur in deutschen Filmen und Serien quarzen die Darsteller fleißig weiter.

Das prangert Gerd Nettekoven an, Vorstandschef der Deutschen Krebshilfe. Er findet auch: Filme und Serie, die rauchende Figuren zeigen, gehören ins Nachtprogramm. Dadurch würden wesentlich weniger Kinder und Jugendliche zum Rauchen animiert.