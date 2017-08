Gedenktafeln enthüllen, einen Elefanten im Zoo füttern, Schirmherrschaften übernehmen - und dabei immer zwei Schritte hinter der englischen Königin herlaufen: Es gibt angenehmere Jobs auf der Welt. Doch Prinz Philip, der dienstälteste Prinzgemahl der Welt, hat ihn 70 Jahre lang durchgezogen. Doch jetzt, nach genau 22 219 Terminen und 5496 Reden, reicht es sogar ihm. Am heutigen Mittwoch absolviert Philip, seit 1947 mit Queen Elizabeth II. verheiratet, seinen letzten offiziellen Auftritt. Mittlerweile ist er 96.

Die Briten konnten sich mental auf diesen schweren Moment vorbereiten; schließlich kündigte Philip seinen Ruhestand schon im Mai an. Trotzdem werden sie ihn vermissen, vor allem seine berühmte undiplomatische Art, seine frechen Sprüche und seinen speziellen britischen Humor. So sagte er bei einer der ungezählten Eröffnungen, bei denen er eine feierliche Rede halten sollte, einmal knapp: „Ich erkläre das Ding für eröffnet, was immer es auch ist.“