Die "Arabellion" bezeichnet die zahlreichen arabischen Revolutionen gegen korrupte Machthaber im Nahen Osten, die 2011 die Region erschütterten. Zuerst in Tunesien, dann in Ägypten, dem Jemen - und schließlich in Syrien. Die Herrscher in Tunis, Kairo und Sanaa verloren in Folge der Massenproteste - die sich vornehmlich soziale Missstände anprangerten und politische Teilhabe forderten - ihre Macht. Nur in Syrien ist bis heute mit Baschar al-Assad noch der gleiche Diktator an der Macht. Die "Arabellion" wurde auch als "Arabischer Frühling" bezeichnet. Kritiker sprechen gegenwärtig von einer Zeit des "Arabischen Winters", da auf die zumeist friedlichen begonnenen Revolutionen vielerorts Gewalt, Bürgerkrieg oder Konterrevolutionen der alten Eliten stattfanden, die den Nahen Osten weiter destabilisiert haben.