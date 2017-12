Liberia hat einen neuen Präsidenten gewählt. Wer das westafrikanische Land an der Atlantikküste künftig regiert, steht noch nicht offiziell fest. Liberianischen Medien zufolge soll aber George Weah das Rennen um den Präsidentenpalast von Monrovia gemacht und in 12 von 15 Provinzen gegen seinen Konkurrenten, den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Bokai, gewonnen haben.

Um zu siegen, hat sich der einstige Fußballstar allerdings mit einer zweifelhaften Kumpanin zusammengetan.

Wer ist Weah?

George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, kurz: George Weah, 51 Jahre alt, 1,85 Meter groß, ist eine lebende Legende. Der Grund: Seine atemberaubende Karriere als Profifußballer in Europa.