Einatmen, ausatmen! Es bleiben nur noch wenige Tage, um das ideale Geschenk zu finden. Sie haben genug Zeit, und Sie haben uns. SPIEGEL DAILY stellt Ihnen Geschenketipps vor. In dieser Ausgabe: worüber sich gute Freunde freuen.

Escape Games: Ergreifen Sie die Flucht

Der wohl erfolgreichste Gameshow-Export Frankreichs heißt "Fort Boyard": Die Kandidaten werden in die gleichnamigen Festung vor der Atlantikküste geflogen, dort allein oder in Teams in Räume gesperrt, in denen sie Rätsel lösen, bis zur Erschöpfung Steine stemmen oder komplizierte Maschinen bedienen müssen - erst dann bekommen sie die Schlüssel, um den Raum zu verlassen.