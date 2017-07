Ob Facebook-Kommentar oder Leitartikel: Der G20-Gipfel scheint in Sachen Popularität derzeit irgendwo zwischen Jahrestreffen der Robbenjäger und dem Kongress für Tierversuche in der Kosmetikindustrie zu rangieren. Das ist erst einmal nichts Neues, ein Treffen der Mächtigen war noch nie der Publikumshit. Aber ist der Gipfel wirklich so überflüssig, wie seine Kritiker meinen, das harte Urteil gerechtfertigt?

Zunächst: Wer von so einer Veranstaltung erwartet, dass sie den Nahostkonflikt löst, die Ukrainekrise beendet, den Welthunger beseitigt, den Klimawandel stoppt und die Terroristen abschafft, muss zwangsläufig enttäuscht sein. Die Beschlüsse, die am Wochenende in Hamburg gefällt werden, haben keine rechtliche Bindewirkung, sind allenfalls symbolische Absichtserklärungen.

Trotzdem ist es wichtiger denn je, dass die G20 zusammenkommen: Egomane Donald Trump predigt mit seinem "America first" das Gegenteil von Gipfeln, die Rückkehr in die nationalstaatliche Innerlichkeit. Das G20-Konzept setzt auf das persönliche Gespräch: die Führer der Welt in einer Stadt, in einem Saal. Das kann kein Tweet, kein Telefonat, keine Videokonferenz, kein bilaterales Treffen.

Den Gesprächsfaden halten

Entscheidend sind bei dem Gipfel auch nicht nur die Floskeln und Formeln, auf die man sich verständigt, sondern das, was hinter den Kulissen passiert. Lieber miteinander als übereinander reden - eine diplomatische Binsenweisheit, die auch 2017 nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt hat (1913 war so ein Jahr, in dem recht wenig miteinander gesprochen wurde).

Es gilt, den Gesprächsfaden zu halten, auch zwischen Ländern, die sich sonst wenig zu sagen haben; gemeinsame Haltungen zu finden, zum Beispiel angesichts des jüngsten Raketentests von Nordkorea.

Zudem bietet der Gipfel die Gelegenheit, einem Mann wie Donald Trump, der sich am heimischen Kabinettstisch ausschließlich mit Claqueuren umgibt, leibhaftig vor Augen zu führen, dass er zum Beispiel in der Klimapolitik allein steht und die großen Industrienationen gegen sich hat.

Und die Proteste? Sind genauso legitim wie der Gipfel. Das Sicherheitsbedürfnis der Staatsmänner in allen Ehren: Es kann nicht schaden, wenn Autokraten mitbekommen, dass eine Demokratie so etwas aushält. Dass man den schwarzen Block nicht vor dem Hotel Vier Jahreszeiten aufmarschieren lässt, ist natürlich verständlich. Manche Einschränkungen dienen auch der Sicherheit der Demonstranten. Die richtige Balance aus Ordnung und Grundrecht zu finden, ist jedoch eine Aufgabe, an der sich eine Weltstadt messen lassen muss.

Ist Hamburg überhaupt der richtige Ort dafür? Darüber lässt sich streiten. Aber bitte fair: Als der G7-Gipfel 2015 auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen stattfand, lautete der Vorwurf, dass sich die Mächtigen auf dem Land abschotteten. Jetzt ist eine Metropole aber auch wieder nicht recht. Bei manchen Kritikern hat man den Eindruck, der einzige akzeptable Tagungsort wäre der Mond.

