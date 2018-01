Am Wochenende starb in Mülheim an der Ruhr ein 14-Jähriger an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Angehörige hatten ihn bewusstlos im Haus gefunden und die Feuerwehr gerufen. Zwei Sanitäter mussten dann nach dem Einsatz wegen einer Vergiftung ins Krankenhaus gebracht ebenso wie vier weitere Bewohner des Hauses.

Schuld daran war offenbar eine defekte Gastherme. Gasheizungen dieser Art hängen zu Zehntausenden in deutschen Wohnungen und Häusern. Schon ein kleiner Defekt an solchen Geräten kann dafür sorgen, dass tödliches Kohlenmonoxid in die Zimmer strömt. Und Menschen können es weder sehen noch riechen.



Kohlenmonoxid ist laut Bundesinstitut für Risikobewertung auch deshalb die häufigste Ursache für unfallbedingte, tödliche Vergiftungen in den Industrieländern. Gefahr droht überall dort, wo mit Verbrennung Wärme oder Energie erzeugt wird: bei Öfen, Kaminen, Grills, Motoren, neuerdings auch verstärkt in Shisha-Bars.

In hoher Konzentration wirkt das Gas sehr schnell tödlich. Bis zu