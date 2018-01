Am Morgen des 14. Januar klingelt auf der Polizeistation in der kalifornischen Stadt Perris das Telefon. Es ist gerade einmal sechs Uhr.



Telefonanrufe können Hiobsbotschaften sein oder gute Nachrichten. Man kann am Telefon erfahren, dass man Tante geworden ist oder dass man nur noch wenige Monate zu leben hat. Dass man den Job bekommen hat oder verlassen wird. Mit diesem Telefonanruf im kalifornische Morgengrauen endet ein Martyrium.



Und ein anderes beginnt.



Sergeant Curt Harris hat an diesem Tag Dienst. Die Anruferin ist 17 Jahre alt. Sie ruft von einem Handy aus an. Harris legt einen Bericht an, Aktenzeichen PE180140020.



In dem Bericht wird schon bald stehen, dass die Anruferin angegeben habe, ihre Brüder und Schwestern würden von den eigenen Eltern in ihrem eigenen Zuhause gefangen gehalten. Ihr selbst sei die Flucht gelungen. Sie rufe von einem gestohlenen Handy aus an.



In dem Bericht wird stehen, dass Polizeibeamte zusammen mit Ermittlern der Sheriff-Station die Anruferin zur