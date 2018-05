Wöchentlich dreht Deutschlands bekanntester Meteorologe Jörg Kachelmann exklusiv für SPIEGEL DAILY ein Video.



Kachelmanns Link-Empfehlungen

Die Position der Luftmassengrenze entscheidet am Sonntag, wo es regnet, gewittert oder einfach nur schön ist. So sieht es das SuperHD-Modell mit der Wetterlage für Sonntag, 14 Uhr, aus. Vergleichen Sie die Meinung der anderen Modelle über die Auswahl der blauen Knöpfe oberhalb der Karte - andere Zeiten, Vorhersagegrößen und Regionen können Sie via Menü wählen.

Wenn die Gewitter da sind, lassen Sie sich nicht überraschen! Dagegen hilft das Stormtracking (Infos finden Sie unter dem i-Symbol auf der Seite) oder die neue App "Storm"mit allen Unwetterinfos für Deutschland, Schweiz, Österreich und Umgebung.

