Jan Böhmermann kann Satire, aber kann er auch Kunst? Der ZDF-Moderator ("Neo Magazin Royale"), der nach seinem im März 2016 gesendeten Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan zeitweilig unter Polizeischutz stand, eröffnet an diesem Donnerstagabend in Düsseldorf eine Ausstellung mit seinem "musealen Werk".

" Deuscthland " ist sie übertitelt - was wie ein Tippfehler aussieht, ist Absicht. Wohin das zielt? "Die rasenden Veränderungen der Welt, die nebelige Verunsicherung der Menschen in Deutschland, die Gegenwart muss mit Kunst bezwungen und gefasst werden", heißt es in der Ankündigung. Eine Bestandsaufnahme also, die möglicherweise schon bald von der Wirklichkeit überholt wird.

Was tut der Bundespräsident hier?

In Böhmermanns Ausstellung kann das Publikum dabei zuschauen, wie sich Adolf Hitler erschießt. Pistole an den Kopf, dumpfer Knall, er sackt in sich zusammen.

Die Besucher setzen dazu ein Virtual-Reality-Headset auf und erleben eine geisterbahnmäßige Simulation,