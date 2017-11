Helikopter-Eltern sind ängstlich, ehrgeizig, immer zur Stelle - und für ihre Umwelt sehr anstrengend. Jetzt erzählen Hebammen, Erzieher , Lehrer, Sporttrainer und Kinderärzte, was sie täglich erleben.

Das neue Buch "Verschieben Sie die Deutscharbeit - mein Sohn hat Geburtstag" der SPIEGEL-ONLINE-Redakteurinnen Lena Greiner und Carola Padtberg landete auf Platz 1 der Bestsellerliste.

In unserer SPIEGEL-DAILY-Serie lesen Sie die Highlights, heute: Kinder von Helikopter-Eltern packen aus.

Was bei allem Augenrollen nicht vergessen werden darf: Überbehütende Eltern treiben nicht nur die Erwachsenen um sich herum in den Wahnsinn, sondern auch ihre eigenen Kinder.

Viele wissen gar nicht, was sie ihrem Nachwuchs mit ihrer ständigen Sorge und Kontrollwut antun: Das Eltern-Kind-Verhältnis kann nachhaltig geschädigt werden, so dass am Ende der Jugend nur noch Wut, Flucht und Sprachlosigkeit übrigbleiben. Einige Jungen und Mädchen benötigen später sogar psychotherapeutische Hilfe, um sich aus