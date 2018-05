Sechs Wochen, mehr als hundert Tote und Tausende Verletzte: Die Hamas hat seit Ende März im Gazastreifen immer wieder zum "Marsch der Rückkehr" aufgerufen. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder folgten dem Aufruf der radikalislamischen Terrororganisation und zogen an die Grenze, die Israel von der Mittelmeerenklave hermetisch trennt. Wer versuchte, den Sperrwall zu überwinden, den beschossen israelische Scharfschützen.

Am Dienstag endet diese Protestaktion nun, an dem Tag, an dem die Palästinenser den 70. Jahrestag der "Nakba" begehen. "Nakba" bedeutet auf Deutsch: "Katastrophe". Die Demonstrationen sollten an die Flucht und Vertreibung von Palästinensern im Zuge der israelischen Staatsgründung von 1948 erinnern.

De facto waren die jüngsten Protestaktionen selbst eine Katastrophe - für die Palästinenser, die wieder Ehemänner, Söhne und Töchter begraben müssen, und für Israel.

Südafrika und die Türkei haben infolge der jüngsten Eskalation am Montag ihre Botschafter abgezogen,