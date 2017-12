Die kanadische Westküste ist wild um diese Jahreszeit. Und die Gegend um die Stadt Vancouver kann einem Friedhof ähneln, da oft die riesigen Knochen toter Wale angespült werden.

Es war aber kein Wal-Knochen, der am vergangenen Donnerstag am Strand von Vancouver Island den Hund eines Spaziergängers anzog. Es war ein menschlicher Fuß. Mit einem Stück Bein dran. In einem Turnschuh.

Es ist der 13. Fuß im 13. Schuh in zehn Jahren. Wenn man die Füße mitzählt, die knapp jenseits der kanadischen Küste auf der amerikanischen Seite gefunden worden sind, kommt man sogar auf 18 Füße in 18 Schuhen. Aber was steckt dahinter? Warum Füße? Warum hier? Warum jetzt?