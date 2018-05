Das leckere Croissant vom Bäcker, die in Fett frittierten Pommes, die Margarine auf dem Brötchen: In all diesen Lebensmitteln können schädliche Transfettsäuren stecken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will jetzt dafür sorgen, dass die industriell erzeugten Transfette weltweit verschwinden. Denn wer viel von diesen Fetten zu sich nimmt, hat ein erhöhtes Risiko, an Herzkreislaufleiden zu erkranken und frühzeitig zu sterben.

Die Substanzen erhöhen den Spiegel des schädlichen Cholesterins im Blut und damit die Gefahr, dass die Gefäße durch Arterienverkalkung verstopfen. Das wiederum kann einen Herzinfarkt auslösen.