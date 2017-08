Ousmane Dembélé wechselt für mehr als 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Das bestätigte der BVB am Freitagnachmittag.

Eigentlich wäre der zweitteuerste Transfer der Fußballgeschichte die wichtigste Sportnachricht des Wochenendes, wenn es nicht in der Nacht zu Sonntag einen Boxkampf gäbe, bei dem es um wesentlich mehr Geld geht.

Das Duell zwischen Floyd Mayweather jr. und Conor McGregor könnte nach "Forbes"-Schätzungen bis zu einer Milliarde Dollar umsetzen. Beide werden neunstellige Börsen verdienen; kein schlechter Stundenlohn für maximal 36 Minuten Arbeit. Die wichtigsten Fakten zum Mega-Kampf.

Kampf der Riesen-Egos: Wer sind die Kontrahenten?

Mayweather ist der beste Boxer seiner Generation. Er selbst bezeichnet sich als "TBE" - "The Best Ever". In seiner 21 Jahre andauernden Profikarriere hat er 49 Kämpfe bestritten und alle 49 gewonnen.

Die Liste seiner Gegner liest sich wie ein Who is Who des Boxsports: Mayweather besiegte unter anderem Arturo Gatti, Oscar De La Hoya, Miguel Cotto und Manny Pacquiao.