Schnupfen? Her mit dem Nasenspray . Kopfweh? Das Aspirin liegt griffbereit auf dem Küchentisch. Fieber? Paracetamol, was sonst. Kann man so machen. Sollte man aber nicht.

Denn chemisch-synthetische Präparate sind immer eine Belastung für den Körper und oft nicht einmal wirksam. Bei normalen Erkältungen zum Beispiel braucht man weder Tabletten noch Tropfen, auch wenn die Apotheker sie hübsch im Schaufenster bewerben und uns vorgaukeln, mit "Grippostad" und "Wick Day Med Kombi" sei sofort alles wieder gut. Das Geld dafür können Sie sich sparen.

In Wahrheit lässt sich gegen Erkältungsviren, die meistens für einen Infekt verantwortlich sind, medikamentös kaum etwas ausrichten. Hausmittel dagegen sind bestens geeignet, die Symptome zu lindern und die Heilung zu beschleunigen.