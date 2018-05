Die Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle kommende Woche beherrscht in Großbritannien die Berichterstattung. Wer das Brautpaar sehen wolle, müsse am kommenden Samstag schon um 4 Uhr früh in den Zug nach Windsor steigen, liest man derzeit sehr oft.

Denn sollte der Andrang am dortigen Bahnhof zu groß werden, dann würden die Züge dort nicht mehr anhalten.

Es gibt in den Medien massenhaft Hinweise darauf, wo man sich die Hochzeit weltweit im Internet und im Fernsehen anschauen kann. Hinzu kommen Spekulationen über das Outfit der Braut und Mutmaßungen, warum bestimmte Personen auf der Gästeliste fehlen (zum Beispiel Premierministerin Theresa May ).

Und, ganz wichtig: Welche Farbe wird wohl der Hut haben, den die Queen zu der Hochzeit tragen wird?

Doch nicht alle Menschen in Großbritannien beflaggen schon jetzt ihren Garten mit britischen Fahnen und stellen Prosecco kalt. Allem Hype um die Royals zum Trotz gibt es noch immer eine republikanische Bewegung, die sich für ein Ende der