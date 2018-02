Am Ende wurde daraus wieder eine typische Boris-Johnson-Nummer: Eigentlich sollte Großbritanniens Außenminister in seiner vergangene Woche gehaltenen Brexit-Rede klar machen, was sich die Regierung in London vom EU-Ausstieg erhofft. Denn der rückt immer näher. Und noch immer ist unklar, was London überhaupt möchte. Innerhalb der Regierung herrscht in dieser Frage sogar offener Streit.

Johnsons Rede war die erste von insgesamt sechs geplanten Ansprachen von Regierungsmitgliedern zum Thema Brexit. Die zweite - zum Thema Sicherheit - hat Premierministerin Theresa May am Wochenende in München gehalten. Johnson dagegen machte aus seiner Rede mal wieder eine Boris-Show.

Der Außenminister scherzte, die Menschen in den Straßen würden ihn "mit Beleidigungen bejubeln", er machte Witze über britische Sextouristen in Thailand und erfand ein neues Wort: "Brexchosis" - die Psychose, die das Land seit dem Brexit erfasst habe.