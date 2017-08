"Ich liebe diesen Sport, und ich liebe dieses Land." Mit viel mehr Pathos hätte Boris Becker sein neues Amt kaum antreten können. Am Mittwochmittag ist der sechsmalige Grand-Slam-Sieger vom Deutschen Tennis Bund ( DTB ) als "Head of Men's Tennis" vorgestellt worden; die ehemalige Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner übernimmt die Rolle als "Head of Women's Tennis".