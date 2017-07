Kein internationales Forum eignet sich dafür so gut wie das jährliche Gipfeltreffen der G20, ein Spektakel, das reich an Bildern und hehren, meist unverbindlichen Erklärungen ist. Denn das Hehre und Unverbindliche eignet sich besonders für die Xi-Jinping-Show: Er kann zum Weltfrieden aufrufen (obwohl er Chinas Verbündeten Nordkorea mit seinem Atomprogramm gewähren lässt), sich zum Freihandel bekennen (obwohl Peking seine Märkte für Ausländer strikt beschränkt) und sich für den Klimaschutz aussprechen (obwohl Chinas Fabriken aus allen Schloten qualmen). Wer mag ihm schon widersprechen, wenn er an Donald Trumps Alternativen denkt?

Warum die Welt China braucht

Tatsächlich sollte Angela Merkel die beiden Tage vor G20 nutzen, um ihren hohen Gast beim Wort zu nehmen. China ist so stark geworden, dass die Welt wirklich braucht, was Xi bislang nur verspricht: Sie braucht Chinas Einsatz für eine faire Wirtschaftsordnung und den Klimaschutz, sie braucht, in diesem Punkt hat Trump recht, den Druck, den nur Peking auf Nordkorea ausüben kann.

Nichts, sagen westliche Diplomaten, sei ihren chinesischen Kollegen bei Staatsbesuchen in letzter Zeit so wichtig wie die "Würde des Gastes" – die Sicherheit, dass Chinas Präsident stets in der ersten Reihe steht, dass Journalisten keine frechen Fragen stellen und dass ihn keine Menschenrechtler stören, die für die Freiheit Tibets oder den schwer kranken Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo demonstrieren.

Man sollte die Chinesen an die Pflicht erinnern, die mit der Würde eines Weltmachtführers verbunden ist: Er muss tun, was er sagt.

Außerdem bei SPIEGEL DAILY:

Harald Schmidt über Peter Tauber - zur Video-Kolumne geht's hier.

über Peter Tauber - zur Video-Kolumne geht's hier. Benzin ist ungewöhnlich günstig zum Ferienbeginn - worauf man beim Tanken achten sollte.

achten sollte. Henry Hübchen erzählt, was er vor der Schauspielerei gemacht hat - zum Audio-Podcast geht's hier.

Zur Startseite von SPIEGEL DAILY kommen Sie hier.

Und den Newsletter von SPIEGEL DAILY bestellen Sie hier.