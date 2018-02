Einmal im Jahr wendet sich Präsident Wladimir Putin an sein Volk. 2017 aber ließ er seine Rede ausfallen, die üblicherweise im Dezember stattfindet. Putin hält sie nun am Donnerstag um zwölf Uhr Moskauer Ortszeit.

Aus der Jahresansprache 2017, in welcher der Präsident laut Verfassung den Kurs des Landes umreißen soll, wird nun eine Wahlrede. Es spricht nicht nur der Präsident, sondern auch der Kandidat Putin.

Die Frage ist, was er nach all den Jahren an der Macht noch anzubieten hat. Ein Wahlprogramm hat er bisher nicht vorgelegt. Eine Zukunftsvision fehlt.

In 18 Tagen wählt Russland seinen Staatschef, und kaum einer zweifelt daran, dass der alte auch der neue Präsident sein wird. Putin gilt nach den 18 Jahren in der Führung Russlands als alternativlos, er hat sich dazu gemacht mit der Hilfe seines Apparates und der Sicherheitsbehörden.

Läuft also für Putin?

Der Oppositionelle Alexej Nawalny wurde erst gar nicht zur Wahl zugelassen, er wird wohl während der Wahl in Haft sitzen. Von