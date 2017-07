Kennen Sie den? Fährt der Schauspieler Heiner Lauterbach mit einem Mercedes durch die Gegend und trifft, weil es der Werbespot-Regisseur so will, die "Fack Ju Göhte"- Schauspielerin Gizem Emre. Sie reden, während sie im roten Mercedes GLA Coupé durch Berlin cruisen, über die Schauspielerei und die Werte, die man braucht, um gut durchs Leben zu kommen. Freundschaft, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Verantwortung. Am Ende - der rote Mercedes beschleunigt und verschwindet - verabschiedet der Hashtag #growuplikethis die Zuschauer ins wahre Leben.

Dieser Spot ist einer von mehreren, mit denen Daimler sich vor allem jüngeren, potenziellen Kunden als Marke empfehlen will. Immerhin 223.000 YouTube-User haben diese schönen Filmchen abonniert.

Wie viele der User bis zum vergangenen Wochenende einer Automarke glaubwürdige Botschaften übers Erwachsenwerden abgenommen haben, weiß man nicht. Aber seit dem Werte-GAU ist diese moralische Überhöhung der Lächerlichkeit preisgegeben.

Die Bank als Hort