Ist es wirklich nötig, Familien in Ferienlaune am Flughafen von der Polizei einfangen zu lassen, wie jetzt in Memmingen kurz vor den bayerischen Pfingstferien geschehen? Das klingt übertrieben. Und trotzdem ist es richtig. Denn in Deutschland gilt die Schulpflicht - und zwar für alle.



Es spricht nichts dagegen, dass Schulleiter im Ausnahmefall ein Auge zudrücken und Kinder für ein paar Tage freistellen, etwa für ein Familienfest. Den Nachwuchs ohne Erlaubnis aus der Schule zu nehmen, verstößt aber gegen das Gesetz.

Egoistisch und unfair

Und genauso wie ein Gesetz gleichermaßen für alle Bürger gilt, leiden auch alle gleichermaßen unter vollen Autobahnen und hohen Flugpreisen. Wer sich hier einen Vorteil verschafft, handelt egoistisch und unfair.

Familien, die sich pflichtschuldig an die Regeln halten, sind im Nachteil: Die Eltern müssen mehr für die Tickets zahlen. Und die Kinder sitzen noch in der Schule, während ihre Mitschüler im Meer planschen und ein paar zusätzliche freie Tage genießen. Die Ehrlichen sind, mal wieder, die Dummen.

Problematische Botschaften an die Kinder

Eltern, die ihre Kinder unter einem Vorwand unerlaubt vom Schulbesuch abhalten, vermitteln dem Nachwuchs gleich mehrere problematische Botschaften:



Erstens: Was in der Schule passiert, ist nur wichtig, wenn eine Klassenarbeit ansteht.

Zu jeder anderen Zeit des Jahres werden Eltern nicht müde zu betonen, wie wichtig die Schule ist. Dass es sich lohnt, nicht nur für die Prüfungen zu lernen. "Vor den Sommerferien findet eh kein richtiger Unterricht mehr statt" ­- das Argument fällt in diesem Zusammenhang häufig.

Gleichzeitig bietet die Zeit zwischen den letzten Prüfungen und den Sommerferien endlich die Gelegenheit, den Stoff des Jahres noch einmal etwas spielerischer zu wiederholen, oder sich kurz vom strengen Lehrplan zu lösen und über den Tellerrand zu schauen.

Lügen, wenn es einen Vorteil bringt?

Zweitens: Lügen ist in Ordnung, wenn es mir einen Vorteil bringt.

Es ist schwer zu argumentieren, warum es vor den Ferien erlaubt sein soll, eine Magen-Darm-Grippe vorzutäuschen - aber nicht am Tag der Mathearbeit. Außerdem bringt man Kinder um die verdiente Ferienvorfreude. Denn wehe, sie erzählen Freunden oder gar der Lehrerin von der bevorstehenden Abreise!

Für manche gilt kein Gesetz?

Drittens: Es gibt zwar ein Gesetz - aber für uns gilt das nicht.

Bleibt zu hoffen, dass sie bei der Steuererklärung oder bei Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn nicht genauso argumentieren. Frei nach dem Motto: Man darf in der Baustelle zwar nur 80 fahren – aber ich hab's halt eilig.