Klar, die letzte Große Koalition endete für die SPD grausam. Gute Arbeit, miserables Ergebnis - so lässt sich das Bündnis für die Sozialdemokraten zusammenfassen. Und nach dieser Erfahrung sollen wir Angela Merkel jetzt aus der Patsche helfen? Never ever, schallt es aus der Partei. Wir haben auch unseren Stolz!

Das haben wir jetzt verstanden, liebe Genossen.

Was kurz nach der Wahl verständlich war, wirkt angesichts der neuen Lage albern. Es mag viele Gründe gegen eine Neuauflage der Großen Koalition geben. Sie stärkt die Ränder, sie verschleppt Reformen, sie lähmt die Auseinandersetzung im Parlament.

Jämmerlich strategielos

Aber in einem Moment, in dem Europa wankt und in Washington der Wahnsinn herrscht, wirkt die SPD, als wolle sie einem Bündnis mit der Union nur deshalb aus dem Weg gehen, um ihren eigenen Seelenhaushalt in Ordnung zu bringen. Das ist keine Strategie. Das ist jämmerlich.