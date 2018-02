Zur Kolumnistin: Sophie Passmann, 24, ist Radiomoderatorin, Autorin und Comedian. Ihre Freizeit verbringt sie auf Instagram (@fraupassmann) und Twitter (@sophiepassmann). Sie ist überzeugt: Die sozialen Netzwerke brauchen mehr Gelassenheit. Dafür setzt sie sich mit lakonischen Witzen und forscher Gleichgültigkeit ein.

Ihre Hoffnung ist, dass alte weiße Männer und Netzfeministinnen irgendwann glücklich an einem großen Internet-Stammtisch sitzen können. Sie wohnt leider in Köln. Und schreibt glücklicherweise einmal pro Woche für SPIEGEL DAILY.

Manchmal habe ich Angst davor, abends in der Kneipe Ausländer zu treffen. Denn spätestens nach drei Bier geht es dann um Politik und man kommt in die Bredouille, in krudem, angetrunkenen Englisch die eigene, inländische Politik zu erklären.

Ich habe keine Ahnung, was "Milchgesicht" auf Englisch heißt, wie soll ich also über die letzten Wochen bundesdeutscher Politik sprechen?

Denn die bestand doch aus der Frage, ob es okay ist, Kevin Kühnert als