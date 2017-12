Zur Autorin: Sophie Passmann, 23, ist Radiomoderatorin, Autorin und Comedian. Ihre Freizeit verbringt sie auf Instagram (@fraupassmann) und Twitter (@sophiepassmann). Sie ist überzeugt: Die sozialen Netzwerke brauchen mehr Gelassenheit. Dafür setzt sie sich mit lakonischen Witzen und forscher Gleichgültigkeit ein.

Ihre Hoffnung ist, dass alte weiße Männer und Netzfeministinnen irgendwann glücklich an einem großen Internet-Stammtisch sitzen können. Sie wohnt leider in Köln. Und schreibt glücklicherweise für SPIEGEL DAILY.

An Weihnachten herrscht eine klare Rollenverteilung. Jede Generation weiß, was ihr Job ist an den Feiertagen und welche Ansichten sie zu vertreten hat.

Die Jungen sind links, wild, idealistisch und laut. Wir reden über sozialen Wohnungsbau und die Rechte von Geflüchteten, und wir gendern in jedem Satz.

Die Alten wiederum pflegen konservative Werte, sorgen sich um das Bruttoinlandsprodukt und um die Sicherheit junger Frauen auf dem Heimweg.

Die Generationen