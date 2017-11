Prof. Dr. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam.

SPIEGEL DAILY: Unter einem Hamburger Sportplatz hat man ein rund vier mal vier Meter großes Hakenkreuz aus Beton gefunden. Es soll jetzt mit Presslufthämmern zerstört werden. Wäre es nicht ein Mahnmal, das man erhalten könnte, das ins Museum gehört?

Neitzel: Dazu müsste man dann erst mal genau erfragen, ob es solche Hakenkreuze oder Relikte in dieser Form in den Magazinen beispielsweise des deutschen Historischen Museums, schon gibt. Wenn so etwas noch nicht vorhanden ist, dann sollte man es erhalten, denn es ist ja Teil unserer Geschichte. Wenn es allerdings in ähnlicher Form bereits etliche Male etwa in Freilichtmuseen zu finden ist, dann kann man es einfach dokumentieren und weiterbauen.

SPIEGEL DAILY: Liegen in Deutschland noch mehr Hakenkreuze vergraben?

Neitzel: Es liegen noch alle möglichen Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Doch oft wird einfach