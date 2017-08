Elke Twesten hat es vorgemacht, viele könnten folgen, "ohne sich zu verbiegen", wie es die abtrünnige Grünen-Abgeordnete aus Niedersachsen so schön abgegriffen formuliert hat: Rüber zur CDU! Warum auch nicht?

Der gesellschaftliche Aufstieg hat die Grünen nicht nur in die eine oder andere Regierungszentrale geführt, sondern konsequent von links nach rechts. Früher als ungepflegte, im Parlament strickende "Ökopaxe" verspöttelt, sind die Grünen längst eine durch und durch bürgerlich-konservative Partei geworden.

Es mag noch Linke geben wie den wackeren Fraktionssprecher Anton Hofreiter, doch solche sind selten geworden, jedenfalls in der Wahrnehmung dieser einstmals alternativen Ansammlung von Idealisten.

Mit Fischer in den Krieg, mit Kretschman abgastolerant

Mit der Macht kamen nicht nur die Kompromisse, zog man nicht nur in den Krieg mit Joschka Fischer und gibt sich aktuell abgastolerant mit Winfried Kretschmann, mit der Macht zogen auch Menschen in diese Partei ein, die in der