Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat für morgen zum Women's Finance Summit eingeladen. Es soll um den strukturellen Wandel im Finanzsektor gehen - aus Frauenperspektive, wohlgemerkt. Hochkarätige Sprecher aus der Finanzwelt werden über die Herausforderungen der Digitalisierung, über Regulierung und politische Unsicherheiten debattieren.

Weil es aber ein „Frauengipfel“ ist (hat eigentlich je jemand von Männergipfeln gehört?), soll auch über die positiven Aspekte gesprochen werden, die sich ergeben, wenn Frauen in Führungspositionen sind. Also im Management, im Vorstand, im Aufsichtsrat. Der Chef der HSBC, der UBS, von Bloomberg und des Pharmariesen GlaxoSmithKline diskutieren darüber, wie Konzerne und Organisationen von mehr Frauen in ihren Führungsgremien profitieren. Eine Frau ist auch dabei, die ehemalige EU-Kommissarin Viviane Reding.



Gewisse Erschütterung

Der Termin ist zwar interessant, weil er zeigt, dass sich das Thema Gleichberechtigung bis in die zutiefst