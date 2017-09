Als er vor zwei Jahren gemeinsam mit Sahra Wagenknecht den Fraktionsvorsitz der Linken übernimmt, sagen viele der politischen Zwangsehe ein schnelles Ende voraus. Doch das ungleiche Duo hat sich auf dem Kurs Richtung Bundestagswahl bewährt - in erster Linie, so sagen es viele in Berlin, der Verdienst von Dietmar Bartsch.

Auf der gemeinsamen Fahrt vom Prenzlauer Berg nach Berlin-Mitte diskutieren Jörg Thadeusz und Dietmar Bartsch über die ganz großen Themen (DDR, Nordkorea, Venezuela), Geheimnisse im Wahllokal und das "Spiel der Konservativen".

Und Thadeusz gesteht, dass er mal Öko-Sozialist war, aber wohl kein Kommunist mehr wird.

