Der Wahlkampf der FDP wirkt so stark auf Christian Lindner zugeschnitten, dass wirklich jeder die Botschaft verstehen muss: Dieser Mann ist auf einer Mission.

Er will die Liberalen zurück in den Bundestag bringen – nach vier demütigenden Jahren in den Niederungen der Landespolitik.

Jörg Thadeusz chauffiert den Spitzenkandidaten der FDP vom Flughafen Tegel in den Prenzlauer Berg und versucht seinem Fahrgast ein bisschen in die Karten zu schauen: Warum sind liberale Konzepte auch für Hartz-IV-Empfänger attraktiv? Funktioniert die FDP grundsätzlich nur als One-Man-Show? Und ist die neue Stärke der Liberalen womöglich die Schwäche der anderen?

Sehen Sie die Sendung in voller Länge am Dienstagabend 22:15 im rbb Fernsehen.