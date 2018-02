Donald Trump eilt im Schlafanzug durch die Räume des Weißen Hauses. Donald Trump isst im Bett Fastfood. Donald Trump trinkt umständlich aus einer Wasserflasche. Donald Trumps Haare wehen lustig im Wind.

Noch nie war ein US-Präsident so infantil und noch nie fand die Berichterstattung über einen US-Präsidenten auf einem so infantilen Niveau statt.

Das aktuellste Beispiel ist das Enthüllungsbuch "Fire and Fury", das gerade auf Deutsch erscheint und in der Presse vor allem in Hinblick auf brauchbare Anekdoten abgeklopft wird, die den wunderlichen Charakter dieses Vollblutnarzissten unterstreichen.

Dabei hat die Fixierung auf Klatsch und Tratsch den Nachteil, dass nicht nur der US-Präsident damit zu einer Karikatur verkommt, sondern auch die Berichterstattung über ihn.

Sicherlich, Donald Trump ist die Summe seiner Charakterschwächen, und doch reicht es nicht aus, ihn auf diese zu reduzieren.

Kein taktisches Verhältnis zum Lügen

Besonders eklatant fällt bei Trump auf, wie manisch er