Stimmt, Donald Trump handelt manchmal aus einer Laune heraus. Doch man muss sich nichts vormachen, meistens steckt hinter seinen Taten ein klares Kalkül. So ist es auch diesmal.

Trump retweetet diese typischen Lieblingsvideos von rechtsextremen Islamfeinden in der ganzen Welt: Muslim verprügelt weißen Jungen, Muslim zerstört Marienstatue und so weiter.

Trump braucht die Polarisierung

Natürlich ist der Aufschrei groß, zu Recht, denn Trump schürt damit (wieder einmal) Hass gegen die Muslime insgesamt, anstatt zwischen Muslimen und Islamisten klar zu unterscheiden.

Trumps Ziel ist offensichtlich: Er will jetzt eine neue, hitzige Debatte über Muslime, Migration, Terror, den Islam. Er will Polarisierung.

Aus zwei Gründen: Erstens, es ist Wahlkampf. Am 12. Dezember steht in Alabama die wichtige Senatsnachwahl zwischen dem stramm rechten Roy More und einem Demokraten an. Trump will, dass Moore diese Wahl gewinnt, sonst schmilzt seine Mehrheit im Senat.

Weil Moore wegen Vorwürfen der