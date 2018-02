Die gegenwärtige Krise der SPD ist das Produkt eines hartnäckigen Missverständnisses, und sie wird sich verschärfen, solange es nicht ausgeräumt ist.

Es beruht auf der falschen Annahme, dass Wähler und die Öffentlichkeit im Hinblick auf die SPD gewisse politische Erwartungen hegen und deren Realisierung dann würdigen, dass es also in der Bundespolitik um die erfolgreiche Abarbeitung von Sachfragen gehe. Nach dieser Logik hätte die SPD dann einen "Markenkern", etwa die soziale Gerechtigkeit, und würde mit Stimmen belohnt, wenn sie auf diesem Gebiet besonders tüchtig ist. Aber so läuft es nicht.

Eine SPD, die sich eine Kanzlermehrheit organisiert

Die SPD hat eine völlig andere Mission und erfüllt eine ganz andere Aufgabe. Niemand begeistert sich für die sozialdemokratische Kompromisskultur oder die schiefen Klamotten ihres Führungspersonals. Nein, die SPD hatte stets einen einzigen Zweck, den nur sie allein erfüllen konnte, und der hatte mit spezifischen politischen Inhalten nur zum