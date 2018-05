Elf Tage Filmgeschichte schreiben, jedes Jahr aufs Neue: So sehen sich die Filmfestspiele von Cannes. Lange Zeit wollte man glauben, dass zu dieser Filmgeschichte nur die Stars, der Glamour, die künstlerischen Höhenflüge gehören.

2017 musste Cannes jedoch erkennen, dass an den elf Tagen an der Croisette auch einer der ekelerregendsten Teile der Filmgeschichte geschrieben wurde: In den Edel-Hotels entlang der Côte d’Azur rief Harvey Weinstein die Frauen zu sich, um vor ihnen den Bademantel fallen zu lassen, sie zu begrapschen, womöglich auch zu vergewaltigen.

Hotline für Belästigungsvorfälle

Als mächtiger Netzwerker, dessen semianspruchsvolles Arthouse-Kino die perfekte Brücke zwischen Hollywood und Cannes war und dem Festival die Stars zulieferte, die es für seinen roten Teppich brauchte, war Weinstein über Jahre hinweg wichtiger als mancher legendärer Filmemacher.

Nun gibt es eine Hotline, bei der Belästigungsvorfälle während des Festivals gemeldet werden können, am Samstag werden